Sousa Cintra promete Sporting a lutar pelo título esta época com José Peseiro

“A ambição de José Peseiro é também a minha, que é a do Sporting ser campeão esta época. É claro que se ele não tiver ‘matéria-prima’ à altura das exigências do Sporting será difícil, mas vamos contratar reforços de qualidade e apresentar-nos à altura dos rivais e da luta pelo título”, prometeu Sousa Cintra aos sportinguistas, assumindo que a escolha de José Peseiro foi sua.



O responsável da SAD do Sporting justificou a escolha do novo treinador: “Entendi que Peseiro é o treinador certo neste momento que o Sporting atravessa. Em primeiro lugar conhece os cantos à casa, conhece o futebol português, os jogadores, os adversários. Fez um grande trabalho no Sporting, levou-nos à final da Liga Europa, fez um bom campeonato, que perdemos apenas na última jornada, o que mostra a sua competência. Além disso, é uma pessoa simpática, de bom trato, que cultiva amizades”.



Sousa Cintra revelou que a ambição de Peseiro é a mesma dele, pôr o Sporting campeão: “Perguntei-lhe logo assim que começámos a falar. Se a ambição dele era ser campeão no Sporting já esta época e a resposta foi imediata e positiva. Sei que sem ovos não se fazem omeletes, mas vamos trabalhar para isso. O treinador irá analisar rapidamente o plantel e vamos atacar os jogadores certos e que estejam à altura da ambição do Sporting”.



Uma das preocupações de Sousa Cintra é que todos os jogadores se sintam “apoiados e acarinhados” no Sporting e que “nada lhes falte” para que possam desenvolver o seu trabalho e entrar “numa onda positiva e de confiança”.



“O Sporting não precisa de um clima de guerrilha, de atropelos, de falta de respeito. Nunca vi ninguém ganhar fazendo guerras”, disse Sousa Sinta, numa alusão à anterior gerência de Bruno de Carvalho.



Prometeu ainda alterações imediatas na Academia de Alcochete, para que esta “volte e a ser o que era” e anunciou a contratação do antigo médico do clube, Fernando Ferreira, para dirigir o departamento médico com a competência que lhe reconhece, recordando que no tempo em que foi presidente do clube contratou “uma equipa médica experiente e que se tornou uma referência no futebol nacional”.