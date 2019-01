Sp. Braga marca passo na luta pelo título

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jan, 2019, 08:40 / atualizado em 11 Jan, 2019, 08:40 | 1.ª Liga

Já depois de ter vencido dois '”grandes” em Portimão, Benfica e Sporting, e de ter criado dificuldades ao FC Porto no Dragão, o Portimonense entrou bem e, logo aos três minutos, adiantou-se no marcador por Wellington Carvalho, ao que o Sporting de Braga respondeu já no segundo tempo, através do atual melhor marcador do campeonato, Dyego Sousa, que fez o seu 12.º golo na prova.



Com este empate, o Sporting de Braga mantém, para já, o segundo lugar da prova com 37 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto, enquanto o Portimonense manteve o oitavo lugar, agora com 24 pontos.



O Sporting de Braga perdeu assim a possibilidade de se aproximar ao líder FC Porto e o segundo lugar na tabela também pode cair por terra caso o Benfica vença esta sexta-feira o Santa Clara, nos Açores.



No rescaldo da partida o treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, elogiou a eficácia do adversário.



Do lado do Portimonense, o treinador António Folha disse que o jogo correspondeu ao que já esperava.





Para já, o FC Porto assume a liderança com 42 pontos, o Sporting de Braga está em segundo com 37, o Benfica em terceiro com 35 pontos e o Sporting está na quarta posição com 34 pontos.Esta sexta-feira o Santa Clara recebe o Benfica às 19h00, à mesma hora o Aves recebe o Feirense.Pelas 21h15 o Vitória de Guimarães recebe o Moreirense.