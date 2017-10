Sporting, Benfica e FC Porto no `top-15` dos clubes de formação

Lusa 23 Out, 2017, 15:39 | 1.ª Liga

Os ‘leões’ ocupam o quinto lugar da lista, com 55 atletas formados no clube a atuar nas principais ligas, seguidos das ‘águias’, no 10.º posto, com 51, e pelos ‘dragões’, no 13.º lugar, com 45 jogadores.



O Ajax, da Holanda, lidera o ‘ranking’ com 71 futebolistas a atuarem em um dos 31 principais campeonatos europeus. O Dínamo de Zagreb encontra-se no segundo lugar, com 67 atletas, e Partizan de Belgrado, com 61, completa o pódio.



Segundo a definição da UEFA, os jogadores têm de ficar pelo menos três anos, entre os 15 aos 21, para ser considerado que fizeram a formação num determinado clube.