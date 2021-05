Sporting campeão recebido na Câmara Municipal de Lisboa

A equipa de Alvalade foi recebida na Câmara Municipal de Lisboa depois de ter voltado a sagrar-se campeã de futebol em Portugal, um feito pelo qual o Sporting teve de esperar 19 anos.





Um a um, os jogadores do Sporting, equipa técnica e presidente entraram na Câmara Municipal de Lisboa e foram recebidos por Fernando Medina, que congratulou a equipa leonina pelo título conquistado, declarando que se trata de um feito conseguido "de forma inteiramenta justa".





"O Sporting Clube de Portugal está a viver um grande momento e isso deve ser assinalado", o presidente da Câmara Municipal de Lisboa relembrou também os títulos europeus que o Sporting conquistou no futsal e hóquei em patins, numa altura em que Lisboa se prepara para ser cidade europeia do desporto.





Rúben Amorim também foi destacado por Fernando Medina, devido ao trajeto de carreira. Enquanto jogador e treinador, Amorim fez carreira em inúmeros clubes de Lisboa (Benfica, Belenenses, Casa Pia e Sporting CP), com um pequeno "desvio minhoto".





"Coates foi imagem da vontade, da determinação e de garra dos Leões", lembrou Medina.

Frederico Varanda elogia grupo e ataca rivais





O presidente do Sporting falou após Fernando Medina e começou o discurso com um agradecimento aos rivais. "As primeiras palavras vão para os rivais. Foram difíceis e obrigaram-nos a superar-nos, a bater recordes atrás de recordes. Obrigada".





Varandas lembrou depois que não se podem confundir instituições desportivas com quem manda nelas e deixou grandes críticas, devido às explicações de Benfica e FC Porto para ficarem atrás do Sporting na tabela classificativa. "O Sporting venceu porque foi mais competente. Venceu e festejou. Houve excessos, impossíveis de conter devido ao sentimento de conquistar um título que fugia há 19 anos".





Lembrando as palavras de Pinto da Costa sobre os festejos dos adeptos leoninos em Lisboa, Frederico Varandas atacou, dizendo que "uma vergonha" é estar a associado a escutas telefónicas e processos na justiça portuguesa.





O presidente do Sporting deixou, depois, várias palavras de apreço ao grupo que conquistou o campeonato, lembrando que a equipa de Alvalade partiu muito atrás dos orçamentos dos dois rivais mais diretos e que, depois do ataque a Alcochete em 2018, foi necessária "inteligência e resiliência" para "não ceder ao populismo e ruído que vem do exterior".





"Mudámos a mentalidade do Sporting que agora é vencedora". Frederico Varandas pediu aos sportinguistas que não cedessem ao medo e que apoiassem a equipa nas adversidades.





Rúben Amorim também foi lembrado, e Varandas pediu que o técnico português fosse bem tratado em Portugal. "Estou farto deste filme de inveja".





Coates, o capitão, o grupo e Hugo Viana também foram relembrados pelo trabalho que desenvolveram durante o ano e no fim do discurso, o presidente do Sporting lembrou que os núcleos e as claques também são necessárias para manter o Sporting no caminho até ao topo do futebol português.