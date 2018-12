Sporting derrota Rio Ave nos Arcos após grande exibição e sobe ao segundo lugar da Liga

Inês Geraldo - RTP Comentários 03 Dez, 2018, 22:43 / atualizado em 03 Dez, 2018, 22:43 | 1.ª Liga

Num dos grandes jogos da jornada, Rio Ave e Sporting deram cor ao espetáculo nos Arcos, numa partida intensa e bem jogada. Mathieu deu o primeiro aviso logo aos dois minutos, depois de um cabeceamento perigoso e pouco depois, Bruno Fernandes deu vantagem ao Sporting.











Numa jogada que teve início num livre de Coates, Nani assistiu o internacional português que rematou cruzado para o primeiro da noite. Leo Jardim bem se estirou mas não chegou à bola rematada pele médio dos Leões.





Quatro minutos depois, João Schmidt deu continuidade ao espetáculo ao empatar a partida com um grande golo. O médio do Rio Ave bateu de forma exemplar um livre direto, que passou pela parte de fora da barreira e foi parar ao fundo das redes da baliza de Renan.











Empate nos Arcos e partida intensa. O Sporting voltou a criar perigo e Bas Dost cabeceou por cima, ao minuto 19, após cruzamento de Bruno Gaspar. Bruno Fernandes voltou a estar em destaque ao rematar de fora da área para grande defesa de Leo Jardim.





Aos 23 minutos, Bas Dost fez o que melhor sabe fazer. Cruzamento de Acuña pela esquerda do ataque leonino e cabeceamento mortífero a bater o guardião do Rio Ave pela segunda vez na noite. Galeno, logo depois, esteve perto do empate com um pontapé que quase batia Renan.









Jovane fecha com 'chave de ouro'



Na segunda metade, a intensidade do jogo foi menor e continuou a ser o Sporting a criar mais perigo. Aos 47 minutos, Bas Dost viu um golo a ser-lhe anulado por fora-de-jogo e por volta da hora de jogo, Coates cabeceou ao lado mas com muito perigo.





À passagem do minuto 65, João Schmidt teve o golo nos pés por duas vezes. Renan, com duas enormes defesas, negou o tento ao médio do Rio Ave a um cabeceamento e a uma recarga.









Até que os Leões fecharam o marcador. Jovane Cabral (que substituiu Diaby) recebeu na direita um passe de Bruno Fernandes, ajeitou o esférico e rematou de forma soberba para o terceiro golo da noite. Grande pontapé do jogador leonino que não deu hipóteses a Leo Jardim.





Até ao fim da partida, destaque ainda para mais uma grande defesa de Renan Ribeiro, a cabeceamento de Fábio Coentrão. Na recarga, o antigo internacional português atirou para fora.





Com este resultado, o Sporting volta a subir ao segundo da I Liga, com 25 pontos, estando a apenas dois do líder, FC Porto. Esta foi a primeira derrota do Rio Ave em casa, em 20 jogos. A equipa de José Gomes encontra-se no sexto lugar do campeonato, com os mesmos pontos do Vitória de Guimarães (18).