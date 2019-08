Sporting diz que exigências financeiras de Bas Dost estão a travar transferência

Lusa Comentários 20 Ago, 2019, 11:57 | 1.ª Liga

"A Sporting SAD, que (...) também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi (...) surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência", lê-se num comunicado dos `leões`.

A informação surge três dias depois de o Sporting ter anunciado o princípio de acordo com o clube alemão para a transferência do jogador, de 30 anos, que se vinculou ao emblema de Lisboa na época 2016/17, marcando 93 golos em 127 jogos.

"A administração da SAD mantém-se disponível para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes, mas permanecerá firme e intransigente na defesa dos interesses da Sporting SAD e imune a pressões mediáticas", sublinha.

Na mesma nota, a SAD do clube de Alvalade revela que Bas Dost comunicou em maio ao treinador, o também holandês Marcel Keizer, que queria sair do Sporting.

"Dias depois, o seu agente reuniu com o presidente da Sporting SAD [Frederico Varandas] e o diretor desportivo, e transmitiu que Bas Dost queria sair da Sporting SAD, por considerar ter terminado o seu ciclo no clube", lê-se na nota.

O Sporting acrescenta que se procuraram soluções para a saída do holandês e houve manifestações de interesse de clubes da China, Rússia, Turquia e México, mas Bas Dost recusou ouvir as propostas, comunicando que a sua decisão não tinha por base motivos financeiros, mas sim pessoais".

Sublinhando que recebeu "propostas muito mais atrativas financeiramente do que aquela que lhes veio a suceder", o Sporting diz que respeitou a decisão do jogador e que, há cerca de uma semana, foi informado pelo agente de que havia interesse do Eintracht de Frankfurt e que o jogador já tinha acordo com o clube.

Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, anets de se transferir para o Wolfsburgo, da Aleamanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.