Tottenham em Lisboa para tentar levar Bruno Fernandes

RTP Comentários 01 Ago, 2019, 14:56 / atualizado em 01 Ago, 2019, 15:05 | 1.ª Liga

Não se sabe o valor da proposta que irá ser apresentada, mas o Sporting já fez saber que não libertará o jogador por um valor inferior a 65 milhões de euros. O Manchester United também já terá demonstrado interesse no jogador, mas sem avançar com proposta concreta.





Bruno Fernandes tem sido um dos jogadores mais cobiçados na janela de transferências, com o Manchester United a ser um dos pretendentes mais fortes. A equipa de Maurício Pochettino também está interessada no médio leonino e a direção do Sporting já fez saber que o jogador não sai sem ter um boa proposta em cima da mesa.





O jogador de 24 anos completou a segunda temporada pelo Sporting, tendo sido o melhor marcador da equipa leonina. Sendo o grande destaque da Liga Portuguesa, Bruno Fernandes realizou mais de 50 partidas, nas quais marcou 32 golos às quais juntou 18 assistências.