Alemanha e Dinamarca com entradas fortes no Mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jan, 2019, 08:12 / atualizado em 11 Jan, 2019, 08:12 | Andebol

Os dinamarqueses mostraram o seu poderio no jogo de estreia do mundial | Epa-Srdjan Suki

No Mercedes-Benz Arena de Berlim, a Alemanha não deu hipóteses à Coreia unificada, ganhando por 30-19, no que foi o primeiro jogo do grupo A.



Em Copenhaga, no Royal Arena, arrancou o grupo C, em jogo arbitrado pelos portugueses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, e a Dinamarca massacrou o Chile com um muito desnivelado 39-16.



Ambos os países organizadores estão entre os candidatos ao título, num pequeno grupo em que também se incluem a França, campeã em título, e a Espanha, campeã da Europa.



Detalhes dos triunfos



O jogo de Berlim teve o aliciante de mostrar pela primeira vez uma Coreia unificada, com quatro norte-coreanos numa seleção de 20 elementos. O alemão Thomas Bach, presidente do COI, e Franz-Walter Steinmeier, chefe de estado germânico, estavam entre as personalidades que testemunharam o momento histórico.O coreano Jung Su-young marcou o primeiro golo do torneio e durante um quarto de hora o marcador esteve equilibrado, após o que os germânicos, com uma exibição imperial do guarda-redes Andreas Wolff (15 defesas) e do ala esquerdo Uwe Gensheimer (sete golos), fizeram a diferença.Menos história teve o jogo de Copenhaga, em que os nórdicos, campeões olímpicos, estiveram a ganhar destacados desde muito cedo, sendo sempre notório o abismo entre o potencial dos anfitriões e dos sul-americanos.