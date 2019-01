Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jan, 2019, 08:44 / atualizado em 10 Jan, 2019, 08:44 | Andebol

A edição da maior prova do andebol mundial é uma organização partilhada por Alemanha e Dinamarca.



Portugal não conseguiu o apuramento mas faz-se representar na competição por uma dupla de árbitros madeirense composta por Duarte Santos e Ricardo Fonseca facto enaltecido pelo presidente da federação Miguel Laranjeira, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes.





O principal responsável pelo andebol nacional está convicto de que o vencedor deve passar pelos habituais candidatos.A França bicampeã mundial vai defender a posição num campeonato do mundo que prende o olhar lusitano pela presença das seleções do Brasil e Angola equipa treinada por Filipe Cruz que representou a seleção das quinas no primeiro mundial em que participou a equipa portuguesa em 1997; em Kumamoto, no Japão.Os primeiros jogos marcados para esta quinta-feira são: Alemanha-Coreia do Sul e Chile-Dinamarca.