Andebol. FC Porto empata com o Vardar campeão europeu

Depois deste empate na quinta jornada, os "dragões" totalizam duas vitórias, um empate e duas derrotas e, com cinco pontos, ocupam a quarta posição, a um ponto apenas do terceiro classificado, o Meshkov Brest, da Bielorrússia.



Comandam o grupo, com oito pontos, os polacos do Kielce e os alemães do Flensburg-Handewitt.



Em Skopje, António Areia foi o "herói" do jogo, ao empatar mesmo em cima do apito final do árbitro, dando um ponto bastante saboroso à equipa portuguesa, que quase sempre discutiu o jogo de igual para igual.



A partida, que chegou ao intervalo com 13-12 para os macedónios, pautou-se por constantes alternâncias no marcador e acabou por ter um resultado justo, já que nenhum dos "setes" foi de facto superior ao outro.



O pivô dos "dragões" Victor Iturriza chegou aos sete golos, tantos quantos anotou pela equipa adversária o croata Ivan Cupic.



Desde cedo que se percebeu que o triunfo claro do FC Porto em casa, ante o mesmo adversário, não fora acidental e os azuis e brancos estiveram sempre na luta pelo triunfo, chegando a liderar o marcador por quatro golos ainda na primeira parte (4-8).



Na 2.ª parte não se repetiu uma diferença tão acentuada, ambas as formações lideraram depois com margens curtas. Com 24-24, Ivan Cupic anotou e tudo parecia resolvido, mas um bem planeado ataque dos "dragões" valeu o empate mesmo em cima da "buzina".



O FC Porto volta a jogar para a "Champions" de andebol na próxima quinta-feira, na receção ao Kielce.