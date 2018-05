Andebol. Sporting queixa-se de campanha difamatória

RTP Comentários 15 Mai, 2018, 13:54 | Andebol

Na página oficial do clube na internet, o Sporting afirma estar perante o primeiro capítulo de uma campanha - "mais uma", escreve - que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição Sporting Clube de Portugal, independentemente da modalidade.O clube de Alvalade manifesta-se disponível para colaborar em todas as diligências.



Nesta nota o clube diz também repudiar veemente as notícias, o modo como foram construídas e a intenção que lhes está associada. O clube afirma que não se revê em qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis.



O clube informa ainda desconhecer os intervenientes a que a notícia se refere e explica que é espantosa ”a quantidade de agentes e empresários que se atrevem a falar em público sobre o Sporting CP”. E promete agir judicialmente nas instâncias competentes.



Neste comunicado pode ainda ler-se que o Sporting não está em crise, não vai constituir qualquer "gabinete de crise" e que se sente um alvo a abater, visto ser “o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal”.



Por fim, a nota deixa claro que o “Sporting CP confia na Justiça e no Estado de Direito e deseja que a alegada investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que vá até às últimas consequências no apuramento da verdade”.