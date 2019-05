Benfica vence dérbi e complica aspirações do Sporting no nacional de andebol

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 22:13 | Andebol

Apesar de continuar a depender apenas de si mesmo para revalidar o título, o Sporting está agora obrigado a vencer todos os jogos até ao fim. Por sua vez, o Benfica relançou as suas esperanças, após ter complicado esse objetivo com um desaire na receção ao FC Porto, embora tenha de vencer pos seus jogos e esperar por deslizes da concorrência.



No dérbi disputado no Pavilhão n.º 2 da Luz, os ‘leões’ mostraram primeiro as 'garras', abrindo o marcador por Carlos Ruesga e fechando os espaços aos ‘anfitriões’. No entanto, a equipa de Carlos Resende encontrou os caminhos para a baliza de Cudic em pouco tempo e nivelou a contenda.



O equilíbrio foi a nota dominante, num encontro muito disputado, mas nem sempre bem jogado. Enquanto os ‘encarnados’ apostavam num ataque mais planeado e organizado, o bicampeão nacional era mais rápido e objetivo a definir as suas jogadas. Se as estratégias eram algo diferentes, os resultados pouco se distinguiam e as vantagens foram sempre curtas ao longo do encontro.



Uma prova desse equilíbrio era o marcador ao intervalo, que denunciava uma vantagem de 13-12 favorável aos forasteiros, apesar da boa réplica da formação da casa.



No segundo tempo, o Benfica surgiu mais agressivo na defesa, conduzindo o Sporting a erros pouco habituais na equipa comandada por Hugo Canela. Os 'leões' permitiram a ultrapassagem no marcador, com destaque nesta fase para as prestações de Belone Moreira e João Pais, e só não perderam o rumo graças ao acerto de Pedro Valdés, que brilhou com sete golos no jogo.



Nos derradeiros cinco minutos, a reação dos ‘leões’ surtiu finalmente efeito, numa fase em que Manuel Gaspar já ocupava a baliza 'leonina', e colocou-se em vantagem. Quando tudo parecia encaminhar-se para o triunfo 'leonino', o Benfica voltou a 'despertar', empurrado pelo apoio do público, e sentenciou a vitória em 25-24.



Com este triunfo, o Benfica iguala o Sporting no segundo lugar, com 50 pontos, e coloca-se a dois pontos do líder FC Porto, embora ‘leões’ e ‘dragões’ tenham um jogo em atraso referente à quarta jornada, com o importantes ‘clássico’ entre os líderes e os bicampeões nacionais a jogar-se na próxima quarta-feira, no Dragão Caixa.



Jogo realizado no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 25-24.



Ao intervalo: 12-13.



Sob arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (25): Borko Ristovski (gr), Nuno Grilo (3), Kevynn Nyokas (5), Paulo Moreno (4), Carlos Martins (2), Belone Moreira (4), Fábio Vidrago (3), Ricardo Pesqueira, João Silva (2), Ales Silva, João Pais (2), Arthur Patrianova.



Treinador: Carlos Resende.



- Sporting (24): Aljosa Cudic, Pedro Valdés (7), Edmilson Araújo (2), Frankis Carol (3), Ivan Nikcevic (3), Luís Frade (2), Valentin Ghionea (4), Carlos Ruesga (2), Tiago Rocha, Carlos Carneiro (1), Cláudio Pedroso, Fred Bingo, Manuel Gaspar (gr), Fábio Chiuffa.



Treinador: Hugo Canela.



Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 4-3 (10), 6-6 (15), 8-8 (20), 11-10 (25), 12-13 (intervalo), 15-14 (35), 17-15 (40), 18-16 (45), 21-19 (50), 23-23 (55) e 25-24 (final).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.