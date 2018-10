Equipa de andebol feminina angolana do 1.º de Agosto é tetracampeã africana

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 20:23 | Andebol

As duas equipas do topo do andebol feminino de Angola e de África dominam a competição há 11 anos, e a final de hoje foi a confirmação da hegemonia de Angola no continente africano.



Nas meias-finais da competição, que decorreu no Palácio dos Desportos de Abidjan, na Costa do Marfim, o Petro de Luanda derrotou as camaronesas do FAP por 24-16, enquanto o 1.º de Agosto bateu o Abo Sport, da República do Congo, por 23-13.



O Petro de Luanda venceu a prova por sete vezes consecutivas, entre 2008 e 2014, enquanto o 1.º de Agosto ganhou a Taça dos Campeões Africana entre 2015 e 2018.