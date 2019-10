FC Porto perde com o vice-campeão europeu Veszprém na `Champions` de andebol

Lusa Comentários 13 Out, 2019, 17:17 | Andebol

A formação portista, que ao intervalo perdia por 19-16, somou a segunda derrota em quatro partidas realizadas no grupo B e foi `apanhada` no quarto lugar pelos húngaros do Veszprém, sendo que ambas as equipas somam quatro pontos.

Os `dragões` recebem no sábado a formação ucraniana do Motor Zaporozhye, que ainda não venceu qualquer jogo, numa partida de crucial importância para as aspirações da equipa lusa passar à fase seguinte, ao alcance das seis mais bem classificadas do grupo.