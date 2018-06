Guarda-redes macedónio Borko Ristovski reforça equipa de andebol do Benfica

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 13:52 | Andebol

Segundo informação avançada na página oficial do Benfica, o jogador já conheceu as instalações do clube, nomeadamente do Pavilhão onde as ‘águias’ disputam os jogos em casa.



Internacional pela Macedónia, o atleta, de 35 anos, conta com passagens por clubes do seu país, da Alemanha, de França, do Qatar e de Espanha, onde representou o Barcelona por duas épocas, no qual venceu, entre outros prémios, dois campeonatos espanhóis, duas taças, duas supertaças, e uma Super Globe, campeonato do mundo de clubes da modalidade.



Na última época, Ristovski fez 49 jogos ao serviço da equipa catalã, tendo apontado quatro golos.