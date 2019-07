Internacional sérvio Nemanja Mladenovic reforça equipa de andebol do Sporting

Lusa Comentários 08 Jul, 2019, 21:51 | Andebol

Depois de confirmada a chegada de Gonçalo Vieira, do Águas Santas, o internacional sérvio, de 25 anos, ingressa no clube lisboeta proveniente do Drobogea SUD, da Roménia, após também ter atuado na Alemanha, Franca e Macedónia.



Em declarações ao sítio oficial do clube, o lateral admitiu que não teve dúvidas em aceitar o convite dos ‘leões’, sublinhando que o interesse do novo treinador, o francês Thierry Anti, pesou na decisão.



“Quando falei com Thierry Anti não pensei muito em mim, naquilo que deveria fazer. Disse imediatamente ‘sim’ ao convite do Sporting e ao facto de ir trabalhar com o Thierry Anti. O que ele fez na carreira e no Nantes foi incrível, é um dos maiores nomes [do andebol] na Europa”, enalteceu.