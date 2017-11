Madeira SAD defronta eslovacas na Taça "Challenge" de andebol

Mário Aleixo - RTP 28 Nov, 2017, 12:09 / atualizado em 28 Nov, 2017, 12:09 | Andebol

O jogo da primeira mão será disputado na Eslováquia, a 10 ou 11 de fevereiro de 2018, e é em casa, no Funchal, a 17 ou 18 de fevereiro de 2018, que a equipa orientada por Paulo Fidalgo decidirá a passagem aos quartos de final da competição.



O Madeira SAD qualificou-se para os oitavos de final da Taça Challenge com um duplo triunfo sobre os cipriotas do Parnassos Strovolou, por 35-20 e 46-12, numa eliminatória em que disputou os dois jogos em casa, por acordo entre os clubes.



A equipa eslovaca do MSK Povazska Bystrica participou nas duas últimas épocas na Taça"Challenge". Em 2016/17, foi eliminada nos oitavos de final.