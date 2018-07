Portugal vence Dinamarca e assegura ronda principal do Europeu sub-20 de andebol

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 10:00 | Andebol

A equipa lusa, que na estreia já tinha vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo do jogo ao longo do primeiro tempo, saindo para o intervalo a vencer por 14-11.



No segundo tempo, a Dinamarca conseguiu reduzir a diferença para um golo (17-16), mas, com o decorrer do encontro, Portugal conseguiu aumentar a vantagem para cinco golos.



Na reta final, os dinamarqueses voltaram a reduzir e chegaram mesmo ao empate, a 28 golos, com quatro minutos para jogar, mas a seleção lusa voltou a assumir as rédeas da partida, recuperando a vantagem.



O treinador da equipa lusa, Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol, destacou a intensidade elevada do encontro, embora considere que Portugal tenha sido quase sempre a melhor equipa em campo.



“A vitória de ontem (quinta-feira) foi muito importante para percebermos que podemos vencer a qualquer equipa. A intensidade deste encontro foi muito elevada, o que nos forçou a rodar algumas peças importantes, daí a aproximação no marcador. Estamos no 'Main Round' com muito mérito e muito contentes com a resposta da equipa. Amanhã (sábado), iremos descansar, apesar de termos treino, e vamos muito tranquilos para o próximo encontro com a Hungria", disse o técnico.