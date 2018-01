Seleção portuguesa de andebol derrotada pela Roménia

Mário Aleixo - RTP 07 Jan, 2018, 09:08 / atualizado em 07 Jan, 2018, 09:08 | Andebol

Um dia depois da vitória sobre a Tunísia, por 33-29, a seleção portuguesa esteve quase sempre por baixo frente à congénere romena, que chegou ao intervalo a vencer por 15-10. Fábio Magalhães, com quatro golos, foi o melhor marcador de Portugal.



"Este jogo fez parte de todo o processo de preparação para a competição que vamos ter de 12 a 14 de janeiro. Foi ótimo, porque jogámos num ambiente hostil, tivemos uma equipa forte pela frente, conseguimos encontrar algumas soluções na segunda parte, tendo em conta que na primeira não fizemos aquilo que estávamos à espera de poder fazer. Demos uma resposta excecional, na segunda parte", considerou o selecionador português, Paulo Pereira.



A seleção regressa a Portugal na manhã deste domingo e volta a instalar-se no Luso, para continuar a preparação.



Na terça-feira, Portugal defronta a Argentina, em jogo particular que se realiza em Avanca.



No Torneio de qualificação para o "play-off" de acesso ao Mundial, os adversários da equipa lusa serão Chipre, Kosovo e Polónia.