Sporting entre os 13 candidatos para ocupar sete vagas na Champions de andebol

Os ‘leões’, segundos classificados no campeonato nacional, atrás dos ‘dragões’, que constam no quadro principal de nove equipas com lugar fixo, candidataram-se aos ‘wild-cards’, juntamente com o Aalborg (Dinamarca), Granollers (Espanha), Nantes (França), Veszprém (Hungria), Wisla Plock (Polónia), Minaur Baia Mare (Roménia), todos vice-campeões nas provas domésticas.



Por outro lado, as equipas PPD Zagreb (Croácia), Elverum (Noruega), Celje Pivovarna Laško (Eslovénia), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Ystads (Suécia) e Motor (Ucrânia) fazem parte da Liga Europeia, conquistada pelo Benfica na última edição, efetuaram pedidos de ‘upgrade’ para a principal competição.



Além do FC Porto, as restantes equipas com lugar assegurado na ‘Champions’ são o FC Barcelona (Espanha), Magdeburgo (Alemanha), GOG (Dinamarca), Paris Saint-Germain (França), Pick Szeged (Hungria), Kielce (Polónia), Dínamo Bucareste (Roménia) e Kiel (Alemanha).



O grupo de avaliação da EHF preparará as recomendações na sexta-feira, com a formação final da nova temporada a ser anunciada em 27 de junho. O sorteio da fase de grupos está agendado para 01 de julho.



Em sentido inverso, o Comité Executivo da Federação Europeia de Andebol tinha decidido, na sexta-feira, que o campeão macedónio Vardar não cumpriu os critérios de admissão às competições europeias da EHF para a época 2022/23.



A decisão do Comité é o culminar de um período de quase dois anos em que o organismo tentou resolver a questão da falta de pagamentos aos jogadores contratados pelo clube, sendo que, ainda assim, tentou manter o emblema de Skopje ao mais alto nível.