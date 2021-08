Paralímpicos. Hélder Mestre foi sexto na final dos 200 metros T51

No Estádio Olímpico de Tóquio, Hélder Mestre, que ficou tetraplégico devido a um acidente de viação, cronometrou 42,75 segundos, a sua melhor marca da época, mas ficou aquém do recorde nacional (41,17), que lhe pertence.



Na final, disputada por sete atletas, o finlandês Toni Piispanen arrecadou o ouro, com a marca de 36,81 segundo, que lhe valeu novo recorre paralímpico, e os belgas Peter Genyn (37,11) e Roger Habsch (38,33), conquistaram a prata e o bronze, respetivamente.