Açoteias recebe Taça dos Campeões Europeus de corta-mato em 2019

12 Set, 2018 | Atletismo

A atribuição da organização por parte da Associação Europeia de Atletismo já foi feita e já consta mesmo da página oficial da AEA.



Portugal já recebeu 15 edições da prova, 12 no Algarve - 10 nas Açoteias e duas em Vilamoura - e as restantes em Oeiras, Almeirim e Mira, palco da edição de 2017, em que o Sporting, em masculinos e femininos, obteve inédita 'dobradinha'.



Por força desses títulos europeus, cimentados pelo facto de também terem conquistado os cetros nacionais, as equipas do Sporting serão alvo de forte acolhimento do público algarvio, que geralmente acorre em massa à competição.



Em juniores, competirão as equipas masculina do Benfica (vice-campeão em 2018) e feminina do Sporting.