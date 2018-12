Ana Cabecinha segunda em Grande Prémio de Marcha em Espanha

Lusa Comentários 08 Dez, 2018, 21:36 | Atletismo

A atleta olímpica, do Oriental de Pechão, que na sua preparação de inverno correu em provas de estrada e corta-mato, fez o seu primeiro teste em marcha atlética, concluindo com a marca de 22.25 minutos, atrás da campeã europeia dos 20 km marcha, María Pérez (21.38).



Fechou o pódio a espanhola Júlia Takács, medalha de bronze nos 50 km dos Europeus do verão passado, em que Inês Henriques foi campeã, que terminou em 22.35.



Três outras atletas do CO Pechão ficaram nos primeiros lugares: Edna Barros foi quarta (23.47), Carolina Costa foi quinta (23.54) e Maria Bernardo foi oitava (24.50).



Venceu a prova masculina, também de 5 km, o espanhol Alberto Amezcua, do clube da cidade anfitriã, com 20.06.