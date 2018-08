Atleta Ricardo dos Santos em final inédita na sexta-feira

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 22:35 / atualizado em 09 Ago, 2018, 22:38 | Atletismo

Nessa final de 400 metros, que será às 21:05 (menos uma hora em Lisboa), Ricardo dos Santos fdoi colocado na pista 2, entre o belga Kevin Borlée e o britânico Matthew Hudson-Smith, atletas que já correram abaixo de 44 segundos e que serão uma boa referência para o benfiquista, que, faça o que fizer, já entrou na história.



"Quero sempre melhorar, mas como disse na meia-final, tenho de seguir o que diz o meu treinador, que é partir bem e tentar não pisar a linha. Depois, no final vê-se a marca", disse.



A outra final, às 20:07, será a do triplo feminino, com Susana Costa a enfrentar 10 atletas com melhor marca do que ela este ano.



"O meu pensamento está em conseguir uma marca que me deixe nos oito primeiros lugares. Depois é que é lutar pelo melhor lugar", anotou.



É também o dia em que Lecabela Quaresma concluiu o heptatlo, prova na qual fechou o primeiro dia em 18.º lugar. As suas provas serão o comprimento, às 10:50, o lançamento do dardo, às 12:50, e os 800 metros, às 20:20.



Nas qualificações estarão muitos outros atletas. O primeiro é logo Diogo Ferreira, no salto com vara, onde a qualificação direta é conseguida com 5,66 metros, a marca que o benfiquista tem como melhor este ano.



Pouco depois chega a vez de Nelson Évora, no triplo salto, prova para a qual parte como um dos favoritos. O sportinguista, que este ano ao ar livre já saltou 17,05 metros, estará no grupo B, onde tem o francês Harold Correa (17,05) como principal opositor.



No grupo B, estará o seu colega de treino, Alexis Copello (17,24), do Azerbaijão. A qualificação direta é para quem saltar 16,75 metros ou para 12 primeiros.



Marta Pen correrá a primeira meia-final de 1.500 metros, sendo apuradas as quatro primeiras classificadas de cada série e os quatro melhores tempos das restantes.



"Tenho tido uma época bastante positiva, com vários recordes pessoais. Espero ter uma prestação à altura da época que tenho vindo a fazer, pois cresci muito nos últimos dois anos, como atleta e como mulher, com muita aprendizagem. Para além disso, terei aqui a minha família, o meu namorado e muitos amigos, e espero poder-lhes dar bons motivos para terem vindo de Portugal e apoiar-me", referiu.



A estafeta feminina de 4x400 metros, que depois de se inscrever já perdeu um elemento, Filipa Martins, lesionada antes de partir para Berlim, está dependente da recuperação de Cátia Azevedo. A qualificação será às 13:40 (hora local).