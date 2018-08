Atletismo/Europeus: Ricardo dos Santos sétimo na final dos 400 metros

Lusa Comentários 10 Ago, 2018, 21:30 | Atletismo

O atleta do Benfica, que correu na pista dois, depois de se tornar o primeiro português numa final da distância, terminou a prova com 45,78 segundos, na sétima posição, numa final ganha pelo britânico Mathew Hudson-Smith (44,78), seguido dos irmãos belgas Kevin (45,13) e Jonathan Borlee (45,19).



A marca de Ricardo dos Santos da meia-final (45,14, recorde nacional) foi melhor do que a que deu a medalha de bronze.



"Sinto-me cansado, mas contente. Cheguei a uma final, algo que julgava não ser possível já nesta altura, e esta já ninguém ma tira", afirmou o atleta no final.



Ricardo dos Santos afirmou que “foi cansativo o facto de estar dois dias à espera da final”, um intervalo que motivou um certo relaxamento em relação à pressão competitiva e que resultou, segundo oi atleta, num desempenho abaixo do esperado.



"Agora, quero pensar na próxima época, apostando nos 400 metros, mas fazendo algumas incursões, talvez mais, nos 200 metros, pois se a marca sair nos 200 metros, sairá também nos 400 metros. O objetivo de 2019 é chegar à final do Mundial", concluiu.