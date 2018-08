Atletismo/Europeus: Sete portugueses começam hoje a competir

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 09:04 | Atletismo

No recinto onde decorrem a maioria das provas até 12 de agosto, estarão em ação muitos velocistas, também portugueses, para cumprirem uma primeira ronda de corridas de qualificação para as meias-finais de diversas disciplinas, fase de que estão dispensados os 12 melhores do ‘ranking’ em cada prova.



Carlos Nascimento, que se apresenta em Berlim como melhor português do ano nos 100 metros, com um recorde pessoal de 10,13 segundos, entra em prova na quinta série, depois de Yazaldes Nascimento e José Pedro Lopes participaram na segunda e na terceira corridas do hectómetro.



Nos 400 metros barreiras estreia-se Diogo Mestre que busca uma prova de feição que o possa ajudar a baixar dos 50 segundos ainda esta época.



Lorene Bazolo é a única portuguesa hoej em prova, correndo a primeira ronda dos 100 metros. A atleta do Sporting, que recentemente conseguiu a sua melhor marca deste ano, tem aspirações a chegar às meias-finais.



O outro palco berlinense para o atletismo é no centro da cidade, onde decorrerá a qualificação para o lançamento do peso, com os portugueses Tsanko Arnaudov, que defenderá a medalha de bronze conquistada em Amesterdão, em 2016, e Francisco Belo, que surgiu mais forte no final da época depois de ter recomeçado a treinar muito mais tarde, após uma cirurgia.



Programa dos portugueses na segunda-feira, 06 de agosto (horas de Lisboa:



15:36 100 m (M), qual Yazaldes Nascimento (série 2)



15:42 100 m (M), qual José Pedro Lopes (série 3)



15:54 100 m (M), qual Carlos Nascimento (série 5)



16:19 400 m bar (M), qual Diogo Mestre (série 3)



16:35 Peso (M), qual Francisco Belo (grupo A)



17:51 100 m (F), qual Lorene Bazolo (série 2)



17:55 Peso (M), qual Tsanko Arnaudov (grupo B)