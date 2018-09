Campeonato do Mundo de Trail Running 2019 quer bater recorde de países participantes

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 14:48 | Atletismo

O campeonato deste ano em Espanha contou com 50 seleções participantes, que é recorde absoluto, número que a comissão organizadora, liderada pela Associação Abutrica, de Miranda do Corvo, pretender ver ultrapassada na próxima edição.



"A tendência é para o número de países aumentar e estimamos que venham mais três a cinco seleções", disse Tiago Araújo, presidente da Associação Abutrica, em conferência de imprensa para apresentar o evento, que vai decorrer de 06 a 09 de junho de 2019.



A realização da prova está inserida numa parceria com os municípios de Miranda do Corvo e Coimbra, que suportam 67% do investimento a realizar, cuja estimativa oscila entre os 350 a 400 mil euros.



Além de 1.500 atletas participantes, nas provas de 08 e 09 de junho, a organização prevê cerca de 20 mil visitantes e um retorno económico para o comércio local na ordem de 1,5 milhões de euros.



"Apenas um país, a França, tinha conseguido organizar dois campeonatos mundiais. Segue-se Portugal, que vai ser o primeiro país a organizar dois mundiais num espaço de quatro anos, o que é um marco histórico", frisou José Carlos Santos, vice-presidente da Associação Internacional de Trail Running (ITRA).



Em 2016, o Mundial de ‘trail running' foi disputado no Parque Nacional Peneda-Gerês.



Salientando a "ousadia" da Associação Abutrica, que integrava um lote de sete candidaturas, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, disse que vai tentar a inclusão do ‘trail running’ no movimento olímpico, enquanto disciplina do atletismo.



A sessão de abertura do campeonato do Campeonato do Mundo de Trail Running de 2019 está prevista para a Praça 08 de Maio, em Coimbra, no dia 06 de junho de 2019, enquanto a sessão de encerramento será na Praça José Falcão em Miranda do Corvo, no dia 09.



Nos dias 08 e 09 realizam-se duas provas, uma de 42 e outra de 50 quilómetros, com uma participação total de 1.500 atletas.



A Comissão Organizadora é constituída pela Associação Abutrica, Federação Portuguesa de Atletismo, Associação Internacional de Trail Running, municípios de Coimbra e Miranda do Corvo, Associação de Trail Running de Portugal e a empresa Berg Portugal, patrocinador oficial.