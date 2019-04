Catarina Ribeiro terceira na Maratona de Pádua

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 12:31 | Atletismo

A atleta do Sporting, que no ano passado venceu esta competição, regressou à distância numa prova que não conheceu as melhores condições climatéricas e terminou no pódio com a marca de 2:30.52, perto do seu recorde pessoal (2:30.11), fora da marca de qualificação para os Mundiais de atletismo.



A vencedora foi a etíope Abra Demisse Ayantu com a marca de 2:29.30 e a segunda foi Elvane Nimbona, do Burundi, com 2:30.28.



O triunfo masculino pertenceu ao queniano Samuel Lomoi, que terminou em 2:12.20 horas.