Europeus atletismo. Dongmo é a primeira portuguesa a competir

Também nesta jornada competem quatro dos fundistas lusos que viajaram para a Polónia - Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto estão nas eliminatórias de 1.500 metros, Mariana Machado nas de 3.000 metros.Esta quinta-feira, com 17 atletas na pista, tudo aponta para que a tarefa seja fácil para ela, já que se passa à final, de sexta-feira, com 18,40 metros, o que ela superou várias vezes este inverno.Na final terão de estar pelo menos oito lançadoras, pelo que haverá repescagens se forem menos a superar a marca do apuramento direto, marcado para as 18h15.





Expetativas no meio fundo







Portugueses no primeiro dia de provas:

Certamente mais complicada é a tarefa dos jovens meio fundistas, todos eles estreantes em grandes provas de pista coberta, mas já com excelentes resultados como juniores, especialmente em corta-mato.Mariana Machado é uma das 13 atletas em pista às 18h43, para tentar um dos quatro lugares de apuramento direto. Antes, realiza-se a outra eliminatória, que também vale o apuramento direto para a final para outras quatro atletas.Há ainda lugar à atribuição de mais quatro lugares na final por tempos, e aí a bracarense pode ter uma palavra a dizer, sobretudo se a sua corrida for a mais rápida das duas.Mariana Machado tem a 11.ª melhor marca da segunda eliminatória, mas os tempos são bastante equilibrados entre a maioria das competidoras.Apesar da juventude (20 anos), a atleta tem muita experiência - já foi prata em Europeus Sub-20 e ficou à beira do pódio em Mundiais Sub-20 (nos 1.500). Estreia-se a este nível em campeonatos absolutos, ainda com muita margem de progressão.O dia fecha para o atletismo luso com as eliminatórias de 1.500 metros, a partir das 19h20, com muita gente inscrita, disputando-se quatro corridas. O apuramento é muito complicado, já que passam dois por série e quatro por tempos.Bastante equilibrado o jovem trio luso: Isaac Nader (21 anos) é o 10.º melhor para a segunda série, Nuno Pereira (20 anos) o 10.º na terceira série e José Carlos Pinto (23 anos) o nono na quarta e última série.18h15 Auriol Dongmo, na qualificação do peso (f)18h43 Mariana Machado, nas eliminatórias dos 3.000 metros (f)19h30 Isaac Nader, nas eliminatórias de 1.500 metros (m)19h40 Nuno Pereira, nas eliminatórias de 1.500 metros (m)19h50 José Carlos Pinto, nas eliminatórias de 1.500 metros (m)