Europeus de atletismo. Pedro Pichardo conquista o ouro para Portugal

Pedro Pichardo impôs-se aos adversários por larga margem. O segundo lugar do pódio foi conquistado por Alexis Copello, do Azerbaijão, com a marca de 17,04 metros. Na terceira posição ficou o alemão Max Hess, com 17,01 metros.





Pichardo fora quarto classificado, há dois anos, nos Campeonatos do Mundo.

Nascido em Cuba, Pedro Pablo Pichardo, de 27 anos, naturalizou-se português em 2017.



Em 2013 e 2015 conquistou duas medalhas de prata, então ainda como atleta cubano.





Esta é a segunda medalha de ouro averbada por atletas da comitiva portuguesa os Europeus de Torun, depois do triunfo de Auriol Dongmo no lançamento do peso, na passada sexta-feira.





São agora 25 as medalhas conquistadas por Portugal em Campeonatos da Europa em pista coberta.





Esta tarde, a partir das 16h20, será a vez de Patrícia Mamona procurar chegar ao ouro na final feminina do triplo salto.