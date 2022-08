Europeus2022. Leandro Ramos falha final do dardo

Ramos ficou no 10.º lugar no grupo A, com um melhor lançamento de 72,90 metros, pelo que a sua eliminação ficou praticamente decidida, uma vez que ainda faltava disputar o grupo B e apenas se qualificavam 12 para a final.O atleta luso, que este ano também se estreou em mundiais, tendo sido 22.º em Eugene, nos Estados Unidos, caiu para o 20.º global, depois de concluído o grupo B.A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.