IAAF autoriza três atletas russas a competir sob bandeira neutra

31 Mai, 2017 | Atletismo

Com as autorizações concedidas a Kseniya Aksyonova, Vera Rebrik e Vera Rudakova aumenta para 15 o número de atletas russos autorizados a competirem em provas internacionais sob bandeira neutra.



Segundo a IAAF, foram analisados 58 pedidos de atletas, dos quais três foram autorizados, 28 rejeitados e 27 estão ainda em estudo.



O atletismo russo está suspenso desde novembro de 2015, depois de o relatório McLaren, da Agência Mundial Antidopagem, ter revelado um sistema de dopagem alargado, com apoio estatal.



Para terem o 'OK' da IAAF para regressar à competição a título individual, os atletas não poderão estar no relatório McLaren, da Agência Mundial Antidopagem (AMA) e, caso tenham competido no Mundial de Pequim2015, terão de ter reanálises feitas.