Inês Henriques destaca-se na seleção portuguesa para a Taça da Europa de marcha

02 Mai, 2019 | Atletismo

A atleta do CN Rio Maior, que na quarta-feira completou 39 anos, foi a melhor europeia nesta distância em 2018 e apresenta-se como a mais cotada entre as que vão participar na estreia dos 50 km em Taças da Europa de marcha.



A convocatória, hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo, inclui mais oito marchadores, nomeadamente, Ana Cabecinha (Pechão), segunda nos 20 km na edição realizada há dois anos, em Podebrady, na República Checa, o melhor resultado de sempre de portugueses.



Mais de metade dos convocados, cinco, irá participar na prova de 50 km marcha: Inês Henriques, Mara Ribeiro (Benfica), João Vieira (Sporting), Miguel Carvalho (Benfica) e Miguel Rodrigues (Benfica).



Não haverá representantes nos 20 km masculinos, enquanto nos femininos estarão Ana Cabecinha e Edna Barros (Pechão). A seleção completa-se com dois juniores, em 10 km: Joana Pontes (Leiria MA) e Rúben Santos (Sporting).



Apenas os marchadores juniores são estreantes, numa lista já com bastante experiência e onde sobressai a 13.ª presença de João Vieira, a 12.ª de Inês Henriques e a sétima de Ana Cabecinha.