Inês Henriques lidera `ranking` mundial feminino de atletismo

21 Ago, 2018 | Atletismo

A atleta portuguesa lidera com um total de 1.459 pontos na classificação geral (todas as disciplinas), mais sete pontos do que a queniana Beatrice Chepkoech, que recentemente bateu o recorde mundial dos 3000 metros obstáculos.

O `ranking` mundial, lançado no ano passado pela IAAF, pretende qualificar os atletas em termos gerais (soma de todas as disciplinas) e por disciplina, e terá importância primordial no acesso às maiores competições, como os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo.

As classificações em campeonatos continentais, presenças na Liga Diamante, campeonatos nacionais e `meetings` mais cotados têm bases de pontuação que majoram as pontuações dos atletas (como é o caso de Inês Henriques, campeã europeia e campeã de Portugal em todas as provas de marcha), ou de provas de estrada importantes, com Portugal a estar na lista com as maratonas de Lisboa, Porto e Funchal, e as meias-maratonas de Lisboa.

Assim, para os mundiais de Doha, no Qatar, em 2019, os principais meios de qualificação serão os primeiros lugares nos `rankings` mundiais, os mínimos de qualificação (que serão divulgados no dia 01 de novembro) e os "wild cards" (convites), no caso dos campeões mundiais em título e dos vencedores da Liga Diamante e dos `challenges` de lançamento do martelo, de provas combinadas e de marcha atlética.

Nas posições nos `rankings` por disciplina, no `top 10` respetivo, Portugal apenas tem posições nas provas de marcha, sendo Inês Henriques a líder nos 50 km marcha e Ana Cabecinha sétima nos 20 km marcha.

No que se refere aos atletas masculinos, Portugal não tem ninguém no `top 10` geral, mas tem dois atletas na classificação específica no triplo-salto, com Pedro Pichardo a ser o segundo do mundo e Nelson Évora o quarto (o `ranking` mundial valoriza mais as finais da Liga Diamante e os `meetings` da Liga Diamante do que propriamente os campeonatos continentais).