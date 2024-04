Jorge Vieira analisa o momento de Pichardo e Dongmo

Em litígio com o Benfica e com problemas físicos, o campeão olímpico do triplo salto não compete desde 5 de maio de 2023 e ainda não tem mínimos para os Jogos Olímpicos, mas está inscrito para a primeira etapa da Liga de Diamante, em Xiamen, na China.



“Como diria o saudoso Mário Moniz Pereira, ele fará isso ao pé-coxinho. (...) Ele fará isso com toda a facilidade, nem é preciso estar no topo das suas possibilidades para fazer 17,22 (metros). É uma marca perfeitamente acessível para o nosso campeão olímpico, que já faz parte do clube dos 18 metros. Sei que ele ambiciona muito mais do que isso. Esse não é um problema de certeza absoluta”, assumiu.



À margem de uma cerimónia em Lisboa, que marcou os 100 dias para o arranque dos Jogos, Jorge Vieira assumiu que deseja que Pichardo traga mais uma medalha de ouro de Paris.



“Que ele vai lutar por isso, tenha a certeza, que eu desejo isso, de certeza, que tenho uma esperança muito razoável que isso aconteça também tenho”, referiu.



A esperança quanto a Pichardo contrasta com o pessimismo em relação a Auriol Dongmo, quarta classificada em Tóquio2020 no lançamento do peso, que sofreu uma fratura numa perna e não compete desde meados de setembro de 2023, embora já tenha assegurado mínimos para Paris2024.



“Da Auriol, é muito pessimista a situação. Tem qualificação assegurada, mas o estado de forma dependerá da forma como vai recuperar. Está num processo de recuperação ainda não desportiva, digamos assim. Portanto, é muito pessimista a expectativa relativamente à Auriol”, afirmou.



Com problemas nos joelhos que se arrastam há quase um ano, desde os Europeus de pista coberta, em março de 2023, nos quais conquistou a medalha de bronze, Patrícia Mamona, medalha de prata em Tóquio2020 no triplo salto, também ainda não conseguiu mínimos.



“Em relação à Patrícia, conversei com ela há dois dias e está a lutar por recuperar, quer estar em Paris. Estão a aparecer múltiplas dores, as chamadas mialgias de esforço. Eu ainda creio que ela possa estar em Paris e é pelo menos o que ela deseja ardentemente”, afirmou.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.