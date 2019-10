Luís Saraiva e Inês Monteiro ganham a 31.ª Meia de Ovar

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Out, 2019, 12:23 / atualizado em 13 Out, 2019, 12:23 | Atletismo

No caso de Luís Saraiva tratou-se da primeira vitória na prova vareira enquanto Inês Monteiro somou a oitava vitória na Meia-Maratona de Ovar.



Desde cedo foram muitos os atletas que participaram nas várias corridas que faziam parte do programa: a 24.ª Mini-Maratona “Correr pela vida, não à droga”, a 19.ª Caminhada Cidade de Ovar e a 3.ª Corrida do Azulejo.



O dia amanheceu cinzento e com chuva, condições meteorológicas próprias desta altura do ano.



Porém às 10h00 momento em que o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, deu o tiro de partida para a meia-maratona o dia já se apresentava mais ameno.