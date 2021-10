Maratona de Pequim adiada indefinidamente após China detetar novos surtos

A China registou hoje 39 novos casos de covid-19, testando a sua política de "tolerância zero" em relação ao coronavírus.



A Maratona de Pequim foi adiada "para evitar o risco de transmissão epidémica [e] para proteger efetivamente a saúde e a segurança dos corredores, funcionários e residentes", disseram os organizadores, em comunicado.



Cerca de 30.000 corredores deveriam participar do evento.



A maratona de Wuhan, que iria contar com 26 mil participantes, e originalmente marcada para o último domingo, também foi cancelada pelos mesmos motivos.



Pequim vai marcar os 100 dias que antecedem as Olimpíadas de Inverno na quarta-feira.



Os organizadores admitiram no início deste mês que "enfrentam grande pressão" devido à covid-19.



As autoridades estão a trabalhar para conter o contágio, através de medidas de confinamento localizadas e testes em massa entre os residentes das zonas afetadas.



As autoridades anunciaram a suspensão de viagens organizadas nas cinco regiões onde foram detetados casos, incluindo Pequim. Algumas cidades também suspenderam os serviços de autocarro e táxi.



A covid-19 provocou pelo menos 4.941.032 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.133 pessoas e foram contabilizados 1.085.138 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.