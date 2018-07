Marta Pen domina 800 metros no meeting da Maia

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2018, 09:55 / atualizado em 05 Jul, 2018, 09:55 | Atletismo

Muito disputada foi a final dos 100 metros, com o primeiro lugar a ser atribuído aos dois atletas do Sporting, Carlos Nascimento e Yazaldes Nascimento, que terminaram com 10,29 segundos, sem desempate nos milésimos. Ambos fizeram marca de qualificação B para os Europeus de Berlim (Yazaldes já tinha corrido em 10,29 na eliminatória), mas Carlos Nascimento tem melhor que a marca de qualificação A.



A madrinha do meeting, Sara Moreira, mostrou a sua categoria nos 3.000 metros, obtendo a sua melhor marca do ano (9.07,51 minutos), bem destacada da espanhola Ester Santana (9.18,04 minutos), segunda classificada.



Nas restantes provas, nos 1.500 metros masculinos, depois de toda a época tentarem ultrapassar as marcas de qualificação para o mundial de juniores, os jovens Nuno Pereira (Estreito) e Issac Nader (Benfica) conseguiram-no, mas fora de prazo. Pereira correu em 3.47,28 e Nader em 3.47,68, dois recordes pessoais.



No salto em comprimento, Ivo Tavares (Benfica) saltou 7,81 metros, confirmando o seu recente recorde pessoal de 7,89 obtido no meeting da Guarda. Foi o vencedor à frente do brasileiro Paulo Oliveira (7,65) e do sportinguista Marcos Caldeira , que fez a sua melhor marca deste ano (7,57). Já no triplo-salto feminino, Susana Costa (Academia Fernanda Ribeiro) foi vencedora com 13,57 (v: +1,3 m/s).



Na última prova do programa, bom despique nos 3.000 metros obstáculos, com desfecho favorável ao atleta que treina na Maia, André Pereira (Benfica), com a marca de 8.41,51 minutos, à frente do colega de equipa Miguel Borges, que fez 8.46,10.