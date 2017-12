Milhares de atletas aquecem para as corridas de S. Silvestre

Mário Aleixo - RTP 26 Dez, 2017, 08:30 / atualizado em 26 Dez, 2017, 08:30 | Atletismo

As corridas disputadas na noite do último dia do ano celebram o santo do dia 31 de dezembro, precisamente São Silvestre.



As provas de atletismo ganharam adeptos por se realizarem antes do “revéillon” e, nos últimos anos, para não prejudicarem os festejos começaram a surgir corridas antecipadas para dia 30 ou antes.



A maior corrida de fim-de-ano do mundo decorre no Brasil. A S. Silvestre de São Paulo disputa-se a 31 de dezembro e reúne mais de 30 mil participantes e cumprirá este ano a 93ª edição.



Em Portugal, a S. Silvestre da Amadora é a única que se mantém fiel à tradição e corre-se na noite do último dia do ano. Em 2017 a corrida amadorense continua a merecer a preferência dos principais atletas e prepara-se para cumprir a 43ª edição.



Mas há mais e para todos os gostos. Eis algumas das mais conhecidas:



Volta ao Funchal – 59ª edição e é conhecida como a S. Silvestre da Madeira, com 5850 metros, tem início às 20h00, do dia 28 de dezembro;



S. Silvestre dos Olivais – corrida de 10 kms, com início às 21h00, do dia 29. Partida na Junta de freguesia dos Olivais e chegada na Avenida de Berlim;



S. Silvestre de Lisboa – 10ª edição, com 10 kms, corre-se no dia 30. Partida e chegada aos Restauradores;



S. Silvestre do Porto – prova de 10 kms, com início às 18h00, marcada para dia 30. Partida e chegada na Avenida dos Aliados.



S. Silvestre de Coimbra – 40ª edição, com 10 kms, com início às 18h30, realiza-se no dia 30. Partida e chegada à Avenida Infanta D. Maria;



S. Silvestre da Amadora – 43ª edição, prova de 10 kms com início às 17h30, do dia 31. Partida na Estrada dos Salgados (junto à estação de metro Amadora Este) e chegada à Praça de São Silvestre.