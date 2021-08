Ouro e recorde mundial para Sydney McLaughlin nos 400 metros barreiras

No estádio olímpico de Tóquio, McLaughlin, de 21 anos, correu para o ouro em 51,46 segundos, fazendo cair o anterior máximo mundial, de 51,90, que tinha estabelecido em junho.



A compatriota Dalilah Muhammad, que procurava revalidar o título conseguido nos Jogos Rio2016, conquistou a prata, correndo também abaixo do anterior recorde mundial (51,58 segundos).



A holandesa Femke Bol completou o pódio, conseguindo a medalha de bronze, com a marca de 52,03 segundos, novo recorde da Europa, melhorando a marca de 52,34 que pertencia à russa Yuliya Pechonkina há 19 anos.



Sydney McLaughlin conseguiu em Tóquio o seu primeiro título olímpico, depois de em 2016, então com 16 anos, ter chegado aos Jogos do Rio de Janeiro como a atleta mais jovem dos Estados Unidos desde 1972.



Em 2019, Sydney McLaughlin foi vice-campeã da distância nos Mundiais de Doha, atrás de Dalilah Muhammad, que nessa ocasião melhorou o seu próprio recorde mundial, que a nova campeã olímpica viria a derrubar em junho passado.