Pedro Pichardo aposta no recorde do mundo do triplo salto

Campeão olímpico e da Europa, mas de uma simplicidade e ambição desconcertantes, o português de origem cubana foi o convidado da primeira de um ciclo de conferências promovidas pela Câmara de Setúbal, no renovado Forte de Albarquel, em que, além de revelar que pretende bater o recorde do mundo do "triplo", também quer ser “o atleta português mais medalhado de sempre”.”, disse Pedro Pablo Pichardo, na conferência "Ouro Olímpico – A história de um percurso".Os feitos de Pedro Pablo Pichardo poderão não ficar por aqui, porque o atleta mostra uma confiança inabalável e a ambição de conquistar muito mais medalhas para o país que o acolheu.”, disse.Pichardo confessa que tem “”, e diz saber que a atleta mais medalhada é Fernanda Ribeiro, com 12 medalhas.”, frisou.O atleta do Benfica, que reside e treina em Setúbal, considera “” e ter o seu nome junto aos outros medalhados de ouro num espaço que lhes é dedicado no Jamor, onde começou a treinar em 2017.”, confessou Pedro Pablo Pichardo, que esteve cerca de uma hora à conversa com o jornalista da RTP e da Antena 1 Paulo Sérgio, perante dezenas de convidados.





Para atingir o objetivo de ser o português mais medalhado de sempre, Pichardo quer conquistar este ano os títulos de campeão do mundo em pista coberta (na Sérvia) e ao ar livre (Estados Unidos), bem como o de campeão europeu ao ar livre (Alemanha), convicto de que tem condições para atingir esses objetivos desde que não seja atraiçoado pela saúde ou qualquer lesão.Num tom sempre muito tranquilo e descontraído, Pedro Pablo Pichardo confessou que gosta de viver na região de Setúbal e que até já gosta de peixe – salmão, robalo e douradas, principalmente estas últimas, e até já aprendeu a gostar de bacalhau. Falta-lhe ainda apreciar bem o famoso choco frito de Setúbal, ao contrário do pai, que já tomou o gosto àquela especialidade gastronómica de Setúbal.Na conferência, no Forte de Albarquel, o novo campeão olímpico português revelou também que no momento do grande triunfo em Tóquio, o primeiro pensamento foi para os seus pais.”, disse.Pedro Pablo Pichardo foi claro: “”.O atleta do Benfica conquistou o ouro olímpico com 17,98 metros, um novo recorde nacional, sendo que, em 28 de maio de 2015, por Cuba, saltou 18,08, menos 21 centímetros do que o recorde mundial do britânico Jonathan Edwards (18,29), datado de 1995.