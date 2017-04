Scalabis Night Race uma corrida diferente que enche as ruas de Santarém

Carlos Barros/RTP 20 Abr, 2017, 18:49 / atualizado em 20 Abr, 2017, 18:56 | Atletismo

São 10 km, com início às 21h, com partida e chegada ao Jardim da Liberdade em véperas do 25 de Abril. A juntar à corrida uma caminhada; a Mini Race, que acontece às 19h, com cerca de 5 km. Para os mais jovens, a partir das 15h, existe um conjunto de provas, que formam a corrida Kids Race.



O padrinho da prova será o antigo campeão mundial e medalhado olímpico, Rui Silva.







Uma corrida com várias particularidades, que vão para além da competição, os participantes ter cerca de uma dúzia de grupos musicais a atuar em vários pontos da cidade, por onde as camisolas amarelas flurescentes - que fazem reviver o espírito dos treinos desta associação - irão desfrutar da presença de campinos, de um fandango e ainda, provar os pampilhos (um bolo caracteristico de Santarém), a bifana e vinho tinto, na Taberna do Quinzena.



O Presidente dos Scalabis Night Runners, Pedro Carvalhas, refere que “ Para além do sucesso e da prova estar esgotada, a mesma acaba por ser uma festa onde se alia a vontade de fazer desporto à diversão"

