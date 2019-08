Basquetebol. Sub-20 femininos perdem com a Suécia

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2019, 07:57 / atualizado em 09 Ago, 2019, 07:57 | Basquetebol

A Suécia, a recorrer ao tiro exterior, entrou bem no jogo, com sucessivos triplos, construiu um parcial de 8-0, vantagem que manteve aos 18-10, mas a seleção lusa reagiu no final do primeiro período e encurtou para 18-15.



Portugal passou para o comando do marcador no segundo período de jogo, aos 24-23, com dois lances livre de Luana Serranho, que foi a melhor marcadora lusa, com 14 pontos, e atingiu o intervalo a vencer por 26-25.



Os oito pontos concretizados no terceiro período do encontro, em que Portugal chegou a estar a vencer por cinco aos 32-27, contra os 14 da Suécia, foram determinantes para a desvantagem de cinco com que a seleção lusa entrou para os derradeiros 10 minutos.



A Suécia voltou a entrar melhor no derradeiro parcial do encontro, abrindo para uma vantagem de 10 pontos, aos 46-36, que a seleção lusa anulou aos 50-50, com um triplo de Tess Santos, com três minutos e 33 segundos ainda para jogar.



A seleção sueca, a pressionar a portadora da bola e a dificultar as linhas de passe, foi mais eficaz na parte final do encontro, em que abriu para uma vantagem de cinco pontos, aos 55-50, que manteve no final da partida, que encerrou com 60-55.



Portugal fica assim remetido para luta entre os quatro últimos classificados (13.º a 16.º), em que irá defrontar a seleção da Bielorrússia, que perdeu com a anfitriã República Checa, por 78-48.



Rússia-Bélgica e França-Itália são os encontros das meias-finais do Europeu2019, a realizar sábado, e de onde sairão os finalistas que irão decidir a sucessão à ainda campeã em título Espanha.