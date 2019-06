Benfica vence FC Porto e está na final da Liga de basquetebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jun, 2019, 07:53 / atualizado em 01 Jun, 2019, 07:53 | Basquetebol

Os encarnados venceram os azuis e brancos no primeiro jogo, por 89-82, e no segundo, por 84-61, e só precisavam de mais uma vitória para irem à final.



O Benfica entrou com Mickell Gladness a desperdiçar dois lances livres, algo que o mesmo jogador repetiria antes do intervalo, e a ganhar uma ligeira vantagem (2-6 e 5-8), que o FC Porto anulou graças a dois triplos consecutivos de João Soares.





Brada Tinsley começou então a destacar-se no FC Porto com alguns lançamentos certeiros e foi graças a este norte-americano que os "dragões" venceram o primeiro período (17-16) e foram para o intervalo a perder por apenas um ponto (37-38).

Muito perdulário a nível ofensivo, com vários lançamentos falhados, o FC Porto compensou esse desacerto, que iria manter-se até ao fim, com um desempenho positivo nos ressaltos ofensivos (12 contra sete do Benfica).Na equipa lisboeta, Micah Downs também esteve em bom plano, com um total de 21 pontos e 14 ressaltos defensivos, capítulo em que sobressaiu fortemente no derradeiro período.O Benfica perdeu o primeiro parcial e venceu os restantes os restantes, mas só no último é que conseguiu distanciar-se do FC Porto e confirmar um triunfo que até aí esteve em causa devido à replica dada pelos "dragões".Talvez pelo seu caráter decisivo, com o FC Porto a precisar de vencer para se manter na luta por um lugar na final e o Benfica sabendo que podia qualificar-se com uma vitória para a final, o encontro foi tão disputado quanto mal jogado.O que terá feito pender a balança para o lado do Benfica foi o já referido desempenho de Micah Downs, bem assessorado por Fábio Lima, que foi importante no jogo exterior e anotou 17 pontos, e também por Gladness após o intervalo.O FC Porto sentiu a ausência do lesionado William Sheehey e os 28 pontos de Brad Tinsley, que fizeram dele o melhor marcador deste jogo, foram insuficientes para travar este Benfica de Carlos Lisboa.Ansioso, desinspirado e com uma percentagem muito baixa de lançamentos concretizados, o FC Porto ainda chegou a fazer 66-66 quando restavam cerca de dois minutos, mas depois soçobrou acumulou erros e o Benfica fez um parcial de 9-0 que acabou com as dúvidas quanto ao desfecho desta partida.