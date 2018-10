Blazers estragam estreia de LeBron James pelos Lakers

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Out, 2018, 11:32 / atualizado em 19 Out, 2018, 11:32 | Basquetebol

Na estreia na NBA com a camisola dos Lakers, aos 33 anos, em jogo disputado na quinta-feira, James foi o melhor marcador da sua equipa, ainda que não tenha conseguido evitar a 16.ª derrota consecutiva da equipa de Los Angeles frente aos Blazers.

A entrada em cena de James, que esteve nas últimas oito finais da NBA e conquistou três títulos (2012 e 2013, pelos Miami Heat, e 2016, pelos Cleveland Cavaliers), não poderia ter sido mais estrondosa, tendo obtido os primeiros pontos pelos Lakers com dois afundanços.Mesmo com uma derrota, o desempenho de James motivou de imediato comparações com Magic Johnson, ícone e atual presidente dos Lakers, que também marcou 26 pontos no primeiro jogo pela equipa de Los Angeles, em 1979, ambos a um do recordista na estreia, Kareem Abdul-Jabbar, outra figura lendária, em 1975.Apenas Josh Hart, com 20 pontos, se aproximou de "King" James, que efetuou ainda seis assistências, constituindo-se como os elementos mais eficazes da equipa visitante, na qual se destacou também o base Rajon Rondo, autor de 11 assistências.Os Blazers beneficiaram da eficácia do trio composto por Damian Lillard, Nik Stauskas e C.J. McCollum, todos acima de 20 pontos anotados, com destaque para Lillard, melhor marcador do encontro, com 28 pontos, tendo ainda capturado seis ressaltos.A festa da estreia na época 2018/19 na NBA em Portland ficou ensombrada pela morte ocorrida esta semana do proprietário da equipa, Paul Allen, cofundador da Microsoft, aos 65 anos, tendo sido observado um minuto de silêncio antes do início do jogo e vários tributos durante e depois.