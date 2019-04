Bruno Fernando disponível para o draft à espera de ser o primeiro angolano na NBA

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 15:03 | Basquetebol

"Declarei-me, oficialmente, para o ‘draft’ da NBA de 2019", escreveu o jogador, de 20 anos, na sua conta na rede social Twitter.



Bruno Fernando, de 2,08 metros, cumpriu a segunda temporada pelos Maryland Terrapins, da Universidade de Maryland, tendo ficado na quinta posição do torneio da conferência ‘Big Ten' e alcançado os 16 avos de final do campeonato de basquetebol universitário norte-americano, com uma média de 13,6 pontos, 10,6 ressaltos e 1,9 bloqueios por jogo.



O internacional angolano, que já se tinha declarado ao ‘draft' de 2018, antes de regressar à cidade de College Park, é apontado como a quarta escolha dos Utah Jazz, atrás do base georgiano Goga Bitadze (Buducnost) e dos extremos PJ Washington (Kentucky Wildcats) e Grant Williams (Tennessee Volunteers), num evento marcado para 20 de julho, em Nova Iorque.