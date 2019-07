Kevin Durant troca Warriors por Brooklyn Nets

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jul, 2019, 08:11 / atualizado em 01 Jul, 2019, 08:11 | Basquetebol

Durant, de 30 anos, fez o anúncio no Instagram, poucos segundos após a abertura oficial do período de transferências na NBA, sendo que pode assinar um contrato máximo de quatro anos e cerca de 144 milhões de euros.



Devido a uma grande lesão (rotura do tendão de Aquiles) sofrida na final da edição 2019 da NBA, que os Toronto Raptors conquistaram, Durant deverá perder grande parte ou mesmo a totalidade da época 2019/2020.



Além de Durant, os Nets vão também receber o base Kyrie Irving, que chega dos Boston Celtics por quatro anos e 124 milhões de euros e o gigante DeAndre Jordan, proveniente dos New York Knicks.





Este trio junta-se em Brooklyn entre outros a Caris LeVert, Joe Harris, Jarrett Allen ou Spencer Dinwiddie.

Mais transferências



No que respeita a outros "free agents", o base Kemba Walker deverá deixar os Charlotte Hornets e rumar aos Boston Celtics, por 124 milhões de euros). Em sentido inverso, segue Terry Rozier, que assinará por três anos e 58 milhões de dólares (51) com os Hornets.Por seu lado, Malcolm Brogdon troca os Milwaukee Bucks pelos Indiana Pacers, que perdem Bojan Bogdanovic para os Utah Jazz, dos quais sai o espanhol Ricky Rubio para os Phoenix Suns.As mudanças envolvem também JJ Redick, dos Philadelphia 76ers para os New Orleans Pelicans, e Derrick Rose, dos Minnesota Timbertwolves para os Detroit Pistons.O letão Kristaps Porzingis vai assinar por cinco anos e 139 milhões de euros com os Dallas Mavericks, nos quais ingressou na época 2018/19, mas sem cumprir qualquer minuto, devido a lesão. Junta-se a Luka Doncic.Quanto a Kris Middleton, deverá renovar por cinco anos com os Milwaukee Bucks, em troca de 158 milhões de euros, enquanto Nikola Vucevic e Terrence Ross deverão permanecer mais quatro anos nos Orlando Magic, por 88 e 48 milhões de euros.