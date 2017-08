Portugal perde na Bulgária e dificulta acesso à qualificação do Mundial de basquetebol

Lusa 12 Ago, 2017, 19:20 / atualizado em 12 Ago, 2017, 19:20 | Basquetebol

A seleção portuguesa fica a 'rezar' para que a Bielorrússia não derrote a Bulgária no próximo confronto, em jogo agendado para a próxima quarta-feira, em Minsk.



Em caso de derrota da Bielorrússia, Portugal ainda pode sonhar com o apuramento para a fase de qualificação, desde que vença por mais de três pontos a formação bielorrussa, com quem perdeu em Minsk por 78-75, em partida crucial agendada para o dia 19, em Coimbra.



Para quem precisava de vencer o jogo para apenas depender de si própria, a seleção lusa voltou a abordar muito mal o jogo, com deficiente circulação de bola no ataque e consequente fraca eficácia de lançamentos de campo, com especial incidência no 'tiro' exterior e nos lançamentos triplos - 6 em 22 (27,3%) para Portugal, contra 12/26 (46,2%) da Bulgária.



Por outro lado, no aspeto fundamental da luta das tabelas, a vantagem foi nitidamente dos búlgaros, que conquistaram 47 ressaltos, face a 28 dos portugueses.



E foi nas áreas mais próximas do cesto em que mais se destacou o extremo-poste búlgaro Vezenkov, que somou 21 pontos e oito ressaltos e foi o jogador mais valioso do embate.



Por Portugal, os mais eficazes foram o extremo Fábio Lima (16 pontos e cinco ressaltos) e o base Tomás Barroso, autor de 14 pontos e quatro assistências.



A Bulgária lidera o grupo, com seis pontos em três jogos, seguida da Bielorrússia, com três em pontos em duas partidas, enquanto Portugal fecha a classificação, também com três pontos, mas com três encontros. Os dois primeiros seguem para a fase de qualificação.