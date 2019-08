Portugal perde na Islândia e fica fora da corrida ao Eurobasket2021

Lusa Comentários 17 Ago, 2019, 19:56 | Basquetebol

Em jogo do Grupo H da terceira ronda, os lusos já perdiam ao intervalo por 44-30 e, quando apenas falta disputar o Suíça-Islândia, na quarta-feira, só os nórdicos e os helvéticos podem chegar à vitória no agrupamento, devido à diferença entre pontos marcados e sofridos.



Portugal lidera o grupo com seis pontos, mas tem uma diferença entre pontos marcados e sofridos de 16 negativos, enquanto a Islândia, com cinco, tem 28 positivos, e a Suíça, com quatro, tem 12 negativos. A Islândia segue em frente se vencer na quarta-feira, e a Suíça precisa de vencer e anular a diferença de pontos favorável à Islândia.



A última fase de qualificação destinado ao vencedor do grupo H será disputada em Tbilissi, juntando a anfitriã Geórgia, a Sérvia e a Finlândia.