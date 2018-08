Portugal perde nos quartos de final Eurobasket feminino de sub-18 e falha Divisão A

Lusa Comentários 10 Ago, 2018, 21:27 | Basquetebol

Na competição que termina no domingo na Áustria, a equipa portuguesa vai agora lutar por uma posição entre os quinto e oitavos lugares.



Os primeiros 20 minutos foram muito equilibrados, com as basquetebolistas lusas a conseguirem fazer frente às cotadas jogadoras lituanas.



Ao intervalo, Portugal vencia por três pontos de diferença (38-35) e estava bem embalado para chegar às meias-finais.



Mas as jogadoras lituanas reagiram muito bem no terceiro período, altura em que lograram um parcial de 20-12 e reassumiram o comando do marcador (55-50).



Ficou tudo em aberto para o quarto e último período, o momento em que Portugal acabou por ceder em toda a linha, sofrendo uma derrota por 77-66.



A poste Ana Jesus (17 pontos e 14 ressaltos) e a extremo Mariana Carvalho (18 pontos, sete assistências e seis ressaltos) foram as jogadoras mais inconformadas da seleção lusa.